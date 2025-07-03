Ηράκλειο: Νέα εποχή για την ΕΑΣΗ - Πέτυχε γενναίο "κούρεμα" για οφειλές 106 εκατ ευρώ

Σε μια νέα εποχή περνά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου μετά το μεγάλο "κούρεμα" του τεράστιου ποσού των 106 εκατ ευρώ από οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο που πέτυχε μετά την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης με δικαστική απόφαση.

Τα καλά νέα μετέφερε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ Σταύρος Γαβαλάς ο οποίος αναφέρθηκε στο σχέδιο της Ένωσης ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει το σημαντικό παρεμβατικό της ρόλο στη στήριξη των αγροτικών προιόντων.

Όπως ανέφερε ο κ. Γαβαλάς δίνεται μια νέα ευκαιρία για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός και δεσμεύτηκε ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η συμφωνία που έχει επιτευχθεί για να ξαναμπεί η ΕΑΣΗ δυναμικά στην αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά το χρέος ανερχόταν σε 106 εκατ ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση εξυγίανσης το ποσό αυτό ΄"κουρεύεται" κατά 70%.

Η συμφωνία προβλέπει ότι μέχρι το 2038 θα πληρώνεται κάθε χρόνο στην τράπεζα το ποσό των 300.000 ευρώ και 100.000 χιλ σε άλλες υποχρεώσεις στην εφορίας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το χρέος αυτό προέρχεται από το δάνειο που είχε ληφθεί πριν από πολλά χρόνια και με τους τόκους που ανήλθαν σε 50 εκατ έφτασε σε υψηλά επίπεδα ενώ τα υπόλοιπα χρήματα είναι από υποχρεώσεις στο δημόσιο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης η εφαρμογή του σχεδίου σημαίνει ότι η Ένωση θα μπορεί να πάρει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της με το μεγάλο στοίχημα να μπαίνει στην τυποποίηση του ελαιολάδου, τα οινοστάφυλα κ.α

Η ΕΑΣΗ δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυποποίηση ξυδιού, το οινοποιείο στην Παλιανή, τα εφόδια τις υπηρεσίες και τα προγράμματα.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει προχωρήσει το σχέδιο επανεκκίνησης σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 35-40 εκατ ευρώ και σε αυτά περιλαμβάνονται το συγκρότημα στην 62 Μαρτύρων, τα ισόγεια καταστήματα στο εμπορικό κέντρο "Τάλως" απ όπου η ΕΑΣΗ λαμβάνει μισθώματα 480.000 ευρώ το χρόνο, το εργοστάσιο με το τυποποιητήριο ελαιολάδου και ξυδιού στη ΒΙΠΕ, το τυποποιητήριο οίνου στην Παλιανή και άλλα μικρότερης αξίας ακίνητα σε όλο το νομό. Η ΕΑΣΗ παραχώρησε όμως και κάποια άλλα ακίνητα στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης όπως το παλιό εργοστάσιο στις Μαλάδες και σε Αρκαλοχώρι, Πύργο.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Γαβαλάς αναμένει τα αποτελέσματα των ερευνών για να μάθει την αλήθεια γιατί όπως είπε πολλά λέγονται και γράφονται ενώ επεσήμανε ότι ίσως σε κάποιες συνομιλίες ακουστεί το όνομά του αλλά όχι σε συνομιλία με τον ίδιο αλλά μέσω τρίτων που το αναφέρουν. «Δεν έχω να κρύψω τίποτα δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ.

