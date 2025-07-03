Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: Καλύτερη η εικόνας της - Συνεχίζεται η τιτάνια μάχη - Η καταστροφή σε εικόνες

Χωρίς να υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς συνεχίζεται η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών στην Ανατολική Ιεράπετρα η οποία καίγεται από το απόγευμα της Τετάρτης.

'Όπως είπε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, Βασίλης Βαθρακογιάννης, η φωτιά πλέον δεν έχει ενεργά μέτωπα παρά μόνο εστίες στις οποίες έχει πέσει το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης.

"Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, η εικόνα της είναι καλύτερη" σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι μία νέα αναζωπύρωση σήμανε και πάλι συναγερμό με συνέπεια να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της ΠΥ.

Δείτε φωτογραφίες του Δημήτρη Τουρλούκη από την πυρκαγιάς:

Στην περιοχή βρίσκονται ήδη Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με εντολή του Αρχηγού του ΠΣ, με στόχο να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα οι δυνάμεις ενισχύονται από την Αθήνα ενώ στο πεδίο επιχειρούν ήδη 230 πυροσβέστες ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν περιοδικά 9 εναέρια μέσα ενώ την ίδια ώρα ένα πλοιάριο της Πυροσβεστικής βρίσκεται στην ακτογραμμή σε περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβει.

Δείτε φωτογραφίες και από το imageonline:

Την ίδια ώρα οι ζημιές από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας είναι ανυπολόγιστες με σπίτια, εξοχικά, ζώα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν καεί ωστόσο η πλήρης εικόνα της ζημιάς θα καταγραφεί τα επόμενα 24ωρα.

