Τραγωδία στο λουνα παρκ στον Αλμυρό: Αγωγή 1,5 εκατ. ευρώ κατά των γονέων της αδικοχαμένης Σεράινα

Τίποτα δεν έχει τελειώσει για την οικογένεια της 14χρονης Σεράινα, η οποία έχασε τη ζωή της το 2019 σε λούνα παρκ στον Αλμυρό Βόλου, καθώς η τραγική υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό, με τους δύο καταδικασθέντες να ασκούν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας, το οποίο τους είχε κρίνει ενόχους για τον θάνατο του κοριτσιού.

Ακόμη, η οικογένεια της ανήλικης αντιμετωπίζει επιπλέον αστική αγωγή ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία κατέθεσε εις βάρος τους η 80χρονη ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ.

Η αγωγή στηρίζεται στην κατηγορία της «παραμέλησης ανηλίκου» από την πλευρά των γονέων της Σεραΐνας.

Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτρια κρίθηκε ομόφωνα ένοχη την Τετάρτη 2 Ιουλίου από το ΜΟΔ Καρδίτσας για την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2019, όταν η 14χρονη εκτινάχθηκε από το παιχνίδι “Ιπτάμενο Χαλί” εν ώρα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μπροστά στα μάτια των φίλων της.

Αλμυρός: Έφεση από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του λούνα πάρκ

Η υπόθεση του τραγικού θανάτου της 14χρονης Σεραΐνας θα εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό, σε ημερομηνία που θα οριστεί στο μέλλον, μετά την άσκηση έφεσης από αμφότερους τους κατηγορούμενους κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ).

Παράλληλα, οι γονείς της άτυχης κοπέλας αντιμετωπίζουν και αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον τους η 80χρονη ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ, η οποία τους κατηγορεί για παραμέληση ανηλίκου και διεκδικεί αποζημίωση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Χθες Τετάρτη ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, το οποίο έκρινε ομόφωνα ένοχους για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο τόσο την 80χρονη ιδιοκτήτρια όσο και τον 36χρονο χειριστή του μηχανήματος.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την ιδιοκτήτρια και τον χειριστή του φονικού "χαλιού"

Στην 80χρονη ιδιοκτήτρια επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών κατά πλειοψηφία (5 προς 2), παρά την πρόταση του εισαγγελέα έδρας για την ανώτατη ποινή των δέκα ετών. Η ποινή διατάχθηκε να εκτιθεί κατ’ οίκον, ενώ δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στον 36χρονο χειριστή του μηχανήματος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου. Ο ίδιος άσκησε επίσης έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διατηρηθεί η κατάσχεση του φονικού μηχανήματος «ιπτάμενο χαλί», παρά το αίτημα της 80χρονης για άρση της κατάσχεσης.

Η αγωγή της 80χρονης ιδιοκτήτριας στους γονείς της Σεράινα

Η τραγωδία με την Σεράινα συνεχίζεται για την οικογένειά της, καθώς πέρα από το εφετείο για την υπόθεση, οι γονείς της αντιμετωπίζουν και αγωγή που κατέθεσε σε βάρος τους η 80χρονη ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ όπου έχασαν τη ζωή της η 14χρονη κόρη τους. Η ιδιοκτήτρια τους κατηγορεί για παραμέληση ανηλίκου και διεκδικεί αποζημίωση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η αγωγή αυτή κατατέθηκε τον Ιούνιο, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν σε εξέλιξη. Η αγωγή της ιδιοκτήτριας αποτελεί απάντηση σε αγωγή που είχαν καταθέσει οι γονείς και στενοί συγγενείς της Σεραΐνας, ζητώντας επίσης αποζημίωση 1,5 εκατ. ευρώ για ψυχική οδύνη, με τη δέσμευση ότι οποιοδήποτε ποσό τους επιδικαστεί θα διατεθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

