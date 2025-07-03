ΟΠΕΚΕΠΕ: Απειλές σε αγρότη και πιέσεις σε υπάλληλο που κατήγγειλε το σκάνδαλο (βίντεο)

Απειλητικές κλήσεις και μηνύματα δέχθηκε ένας αγρότης που προχώρησε σε καταγγελίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μητροδήμος, αγρότης από την Λάρισα, κατήγγειλε στο ΣΚΑΪ πως η σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε πως νοίκιαζε στρέμματα μέσα σε αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας, λαμβάνοντας επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αμέσως μετά από αυτή την καταγγελία, δέχθηκε απειλητικές κλήσεις και μηνύματα. «Πάρε σωματοφύλακες μαζί σου γιατί κινδυνεύεις», έγραφε το μήνυμα που έλαβε.

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες είναι καταγεγραμμένες στο Telegram και είπε πως έχει ήδη συνεννοηθεί με δικηγόρους, ούτως ώστε το θέμα να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης πολύ σύντομα.

«Μίλησα με χαρτιά, αυτά έχουν γίνει», τόνισε αναφέροντας πως έπειτα από δύο χρόνια, κατά τα οποία προσπαθούσε μάταια να επικοινωνήσει με τον κύριο Λυκουρέντζο, σήμερα το μεσημέρι εμφανίστηκε ο ίδιος και του δήλωσε πως θα του κάνει μήνυση.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητροδήμος, εξήγησε πως «το 2019 νοικιάστηκαν από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, 2.630 δέντρα ελιές, σε έκταση 600 στρεμμάτων, τα οποία φέρεται να τα νοίκιασε σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιδότηση που έπαιρνε για τις ανύπαρκτες ελιές ήταν περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο από το 2019 έως το 2023.

«Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ένα πράμα. Υπάρχει έντονο το ένστικτο της αδικίας στον αγροτικό κόσμο», συνόψισε ο κ. Μητροδήμος επιμένοντας πως αυτά που καταγγέλλονται δεν είναι ψέματα και ειδικά οι αγρότες του Κάμπου, υποφέρουν.

«Γλίτωσε την πρώτη φορά, τώρα δεν θα τη γλιτώσει»

Σε συνομιλία του με παράγοντα των Ζωνιανών, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρης Ζερβός, κάνει αναφορά σε καταγγελία ενός υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λ.Ζ.: Θα την κάνει την καταγγελία ο υπάλληλος (…). Ο έλεγχος θα γίνει μαζί με την ΑΑΔΕ. Και λέω καλά τον π…, δεν φοβάται μην πάει να τον κατακοπανήσει κανείς στο ξύλο;

Π.Ζ.: Γλίτωσε την πρώτη φορά, τώρα δεν θα τη γλιτώσει.

Λ.Ζ.: Όχι, ούτε να τον δείρουν, ούτε τίποτα. Να τον πιάσουν όμορφα, ευγενικά, για να του πούνε “κοίτα το κάνεις μία, το κάνεις δύο αυτό, δεν θα περάσεις καλά”.

Π.Ζ.: Και βέβαια. Όχι, όχι, πρέπει να στριμωχτεί τώρα γιατί δεν πάει άλλο.

Λ.Ζ.: Πρέπει να αγοράσουν τα σκουλαρίκια (ενώτια αιγοπροβάτων) που τους λείπουν, να μαζέψουν τα πρόβατα σε πέντε – έξι σημεία και να βοηθήσουν οι χωριανοί ο ένας τον άλλον ώστε να συμπληρώνουν τον αριθμό των δηλωμένων ζώων. Μα είναι βλάκες ρε φίλε; Γιατί δεν έχουν τουλάχιστον τα σκουλαρίκια, πόσο κάνει το σκουλαρίκι ρε φίλε να πας να πάρεις 2.000 σκουλαρίκια, πόσο κάνουν;

Νέες καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδοτήσεις για ελιές ακόμη και μέσα σε αεροδρόμιο