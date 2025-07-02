Νέες νέες δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά και την παχυσαρκία ενηλίκων

Νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης, για τη νεφρική δυσλειτουργία και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας, ενώ αναμένεται να υπάρξει και στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για ευάλωτες ομάδες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ήδη το υπουργείο Υγείας έχει κάνει τον σχεδιασμό για το νέο πακέτο δωρεάν εξετάσεων, ενώ ξεκινά και έρευνα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διάγνωση του καρκίνου μαστού.

Ειδικότερα άτομα με διαβήτη, δυσλιπιδαιμία ή αρρύθμιστη υπέρταση διατρέχουν κίνδυνο πρώιμης νεφρικής δυσλειτουργίας. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα που εντοπίζει τις ομάδες υψηλού κινδύνου και δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης μέσω εξετάσεων. Παράλληλα, ξεκινά νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, που συνδυάζει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα με υποστήριξη από διατροφολόγο.

Αν δεν ακολουθούνται οι συνεδρίες, διακόπτεται η αγωγή, καθώς η σωστή διατροφή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση μυικής μάζας και την υγιή γήρανση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με BMI 40 και άνω, με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πρόληψη σε μικρά και μικρές περιοχές

Στο μεταξύ θα συνεχιστεί το πακέτο δωρεάν εξετάσεων με ένα ειδικό πρόγραμμα που αφορά στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου θα υπάρξει στοχευμένο σχέδιο προληπτικών εξετάσεων για παιδιά, εγκύους, μεσήλικες και ηλικιωμένους.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους, όπως τα πολύ μικρά νησιά με γεωγραφικές ανισότητες και δυσκολίες πρόσβασης, καθώς και σε ορεινές περιοχές σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας θα διεξάγει πιλοτική έρευνα αξιολόγησης της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση καρκίνου μαστού, εάν δηλαδή το ΑΙ σε σχέση με τον κλινικό γιατρό εντοπίζει γρηγορότερα, καλύτερα, αποτελεσματικότερα τις βλάβες στο μαστό, αλλά και πρόγραμμα επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling/reskilling) για επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στον προληπτικό έλεγχο.

