Μεγάλη φωτιά στη Βουρβουρού Χαλκιδικής: Επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Μαίνεται η φωτιά, που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (2/7) στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, ωστόσο φαίνεται πως περιορίζεται χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πτητικών μέσων αλλά και στους ήπιους ανέμους, που πνέουν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό τραυματισμού ή οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης είτε στην Πυροσβεστική είτε στο ΕΚΑΒ.

Οι εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην περιοχή καθώς στόχος είναι η φωτιά να ελεγχθεί πλήρως μέχρι τη δύση του ηλίου. Στο σημείο επιχειρούν 14 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις.

Η οδηγία είναι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κινηθούν προς Νικήτη ενώ έχει ήδη εκκενωθεί το κάμπινγκ στην περιοχή της Βουρβουρού και σε ετοιμότητα βρίσκονται οι άνθρωποι της κατασκήνωσης σε περίπτωση, που χρειαστεί να εκκενώσουν.

Ο εθελοντής, Σωτήρης Λουλούδης μιλώντας στην έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤ3 τόνισε πως το μέτωπο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. «Το θετικό είναι ότι δεν έχει πολύ αέρα και αυτή τη στιγμή η προσπάθεια κατάσβεσης γίνεται μόνο απ’ τα πτητικά μέσα και τα μηχανήματα, που προσπαθούν να ανοίξουν διόδους. Το μέτωπο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο αλλά δουλεύει μόνο του. Αν ενισχυθούν οι άνεμοι, θα υπάρξει πρόβλημα. Με την πυροσβεστική δύναμη, που βλέπουν τα μάτια μας, με τα εναέρια μέσα και τον συντονισμό, δεν μας ανησυχεί κάτι ιδιαίτερα. Μόνο ο άνεμος θα μπορούσε να μας ανησυχήσει αλλά νομίζω πως οι προγνώσεις δεν δίνουν κάτι ιδιαίτερο. Ο συντονισμός των Αρχών ήταν άψογος. Τα παθήματα ελπίζω ότι μας έγιναν μαθήματα», ανέφερε.

Τέσσερα μπλόκα της Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή και διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή, οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε μεγάλο βαθμό και η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη.

«Είμαστε σε καλύτερο σημείο αυτή τη στιγμή, έρχονται μηχανήματα και από Θεσσαλονίκη και από το βόρειο τμήμα της Χαλκιδικής, δασεργάτες για να μπουν μέσα στο δάσος και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην επεκταθεί περισσότερο η φωτιά. Τα προγνωστικά για τους ανέμους είναι καλά και επειδή μέχρι να νυχτώσει τα πτητικά μέσα θα κάνουν αρκετές ρίψεις ακόμα, υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το βράδυ η φωτιά θα περιοριστεί αρκετά», σημείωσε μεταξύ άλλων ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ, Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι το μοναδικό ανησυχητικό στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι ότι το σημείο, που καίνε οι φλόγες είναι πευκοδάσος, αρκετά εύφλεκτο.

Χωρίς ρεύμα το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής

τόνισε στην ΕΡΤ3, άνθρωπος του ΔΕΔΔΗΕ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται όταν δοθεί εντολή από τον διοικητή της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο ίδιος δεν υπάρχει κάποια βλάβη στο δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Σάρτης, από το ύψος του Όρμου Παναγίας έως τη Βουρβουρού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεγάλη φωτιά στην Κρήτη: Εγκατέλειψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι - "Μάχη" με τις φλόγες

Ηράκλειο: Ανετράπη ΙΧ στην Εθνική - Και παιδιά ανάμεσα στους επιβαίνοντες (εικόνες)

Ηράκλειο - όρια οικισμών: Παρά τη ρύθμιση χάνονται περιουσίες σε Βασιλειές, Σκαλάνι, Βενεράτο, Κάτω Ασίτες και αλλού!