Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές στην Ιεράπετρα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται - με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας - οι περιοχές που επλήγησαν από τις χθεσινές πυρκαγιές στην Ιεράπετρα.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Ιεράπετρας κατέθεσε αίτημα για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, κάτι που ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου ο οποίος αποφάσισε:

«Tην κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού

των Δημοτικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 02 Οκτωβρίου 2025».

Νέο μήνυμα μέσω 112 για περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας



Νέο μήνυμα εστάλη μέσω 112 για κατοίκους των οικισμών Φέρμα, Καθαράδες, Κουτσουνάρι και Κακιά Σκάλα του Δήμου Ιεράπετρας, με την επισήμανση ότι πρέπει να απομακρυνθούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Το νέο μήνυμα για εκκένωση, ήρθε μετά την αναζωπύρωση του μετώπου πάνω από τα Φέρμα όπου επιχειρούν αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις επίγεια και από αέρος.

ΣύμΦωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην περιοχή, με τις δυνάμεις να εξακολουθούν να επιχειρούν ενώ το έργο τους δυσχεραίνει τόσο το δύσβατο της περιοχής, όσο και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Παρά τον σχετικό περιορισμό της βασικής γραμμής του μετώπου, εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, ενώ οι άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν ενώ σπίτια και περιουσίες έχουν καταστραφεί. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμβάλλουν από το πρωί και εναέρια μέσα. Ορισμένοι κάτοικοι επιστρέφουν στις κατοικίες, ωστόσο οι Αρχές τονίζουν ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

Σταδιακά, θα υπάρξει η καταγραφή και οι πρώτες αυτοψίες. Αυτήν την ώρα διενεργείται και ένα συντονιστικό με όλους τους αρμόδιους φορείς για τα επόμενα βήματα.

