Κρήτη: Τα βρήκαν οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και τουριστικοί πράκτορες

Συμφωνία για την υπογραφή συμπληρωματικής τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για αύξηση του βασικού μισθού επήλθε ανάμεσα στον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων και το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης o «Ερμης».

Για το λόγο αυτό, ακυρώνεται η προγραμματισμένη για σήμερα στάση εργασίας και κινητοποίηση των οδηγών στο αεροδρόμιο ηρακλείου

Η ανακοίνωση του Σωματείου "Ερμής"

Μετά την σημερινή συνάντηση με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων ACTTA, και το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης « Ο ΕΡΜΗΣ», είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους συναδέλφους ότι ήρθαμε σε συμφωνία με θετικό πρόσημο.

Συνεπώς σας κάνουμε γνωστό η 4ωρη στάση εργασίας που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4/7/2025 από τις 7:00 έως στις 11:00 στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ακυρώνεται λογω της θετικής έκβασης και της επίλυσης με την υπογραφή συμπληρωματικής Τοπικής Σ.Σ.Ε που έχει να κάνει με την αύξηση του βασικού μισθού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

