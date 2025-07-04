Ηράκλειο: Ανήλικος ο οδηγός που εμβόλισε τον διανομέα στο κέντρο!

Στα ίχνη του οδηγού του αυτοκινήτου ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης παρέσυρε και τραυμάτισε διανομέα επί της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν ανήλικο αλλοδαπό ο οποίος αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του το δίκυκλο που επέβαινε ο διανομέας, τράπηκε σε φυγή αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία.

Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ έχοντας υποστεί τραύματα στη μέση.

