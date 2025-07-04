Ηράκλειο: Τραγικός θάνατος για γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Τον θάνατο μέσα στο σπίτι της βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο, από ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 79χρονη, χθες (3/7) το απόγευμα, κατέβαινε τις σκάλες από το δώμα του σπιτιού της για να πάει στο ισόγειο, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά και να χάσει τη ζωή της.

Την άτυχη γυναίκα βρήκε νεκρή η αδελφή της, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

(φωτογραφία αρχείου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τον ακολούθησε μέχρι το γυμναστήριο και τον θώπευσε - Τρόμος για ανήλικο

Ιεράπετρα - πυρκαγιά: Η πρώτη εικόνα της καταστροφής και τα σενάρια περί εμπρησμού

Ιεράπετρα: Σε ύφεση ο πύρινος εφιάλτης - Φόβοι για αναζωπυρώσεις (βίντεο)