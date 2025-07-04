Κρήτη: Τον ακολούθησε μέχρι το γυμναστήριο και τον θώπευσε - Τρόμος για ανήλικο
clock 08:59 | 04/07/2025
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (3/7) σε ξενοδοχείο των Χανίων με πρωταγωνιστή έναν 25χρονο εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν Παλαιστίνιο ο οποίος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος ενός ανήλικου αγοριού που διέμενε στο ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο ξενοδοχείο διέμενε μία οικογένεια από την Γαλλία.

Ο γιος της οικογένειας ο οποίος είναι και ανήλικος, πήγε στο γυμναστήριο για να γυμναστεί.

Εκεί τον ακολούθησε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 25χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος τον θώπευσε.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και η οικογένεια κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία συνέλαβε τον δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο σκηνικό είχε σημειωθεί προ ημερών και σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όπου ένας Πολωνός τουρίστας θώπευσε μία ανήλικη μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείο όπου διέμεναν και οι δύο.

 

