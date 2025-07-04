Ιεράπετρα: Σε ύφεση ο πύρινος εφιάλτης - Φόβοι για αναζωπυρώσεις (βίντεο)

Μάχη με τις φλόγες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να σβήσει η φωτιά στην ανατολική στην ανατολική Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και με τους πυροσβέστες να σβήνουν μόνο "καντηλάκια" ωστόσο όλοι είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις όπως έγινε χθες το απόγευμα.

Στην περιοχή παραμένουν συνολικά πάνω από 240 πυροσβέστες με 49 οχήματα ενώ χθες οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 5 οχήματα και 33 πυροσβέστες από την Αθήνα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ρίψεις νερού ξεκίνησαν και τα εναέρια μέσα.

Παρότι δεν είναι ακόμα δυνατό να υπάρξει απολογισμός του καταστροφικού περάσματος της πύρινης λαίλαπας, έχουν καεί δασικές εκτάσεις, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες, αλλά και σε σπίτια, καθώς και στο σύστημα ύδρευσης. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους ενώ κλειστές παραμένουν και οι ξενοδοχειακές μονάδες που εκκενώθηκαν.

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν:

• η Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού και

• οι Δημοτικές Κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου.

(φωτογραφίες του Νίκου Κικάκη)

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ανήλικος ο οδηγός που εμβόλισε τον διανομέα στο κέντρο!

Αεροπλάνο της Αερολέσχης Ηρακλείου εντόπισε την καταστροφική πυρκαγιά στην Ιεράπετρα