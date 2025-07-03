Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες- Βελτιωμένη η εικόνα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι προσπάθειες των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, που βρίσκονται στο Δήμο Ιεράπετρας και επιχειρούν, με στόχο την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 2-7-2025 σε δασική έκταση, ανάμεσα στους οικισμούς Φέρμα, Αγιά Φωτιά, Αχλιά και Κουτσουνάρι, για να ελέγξουν την φωτιά και να την κατασβέσουν.

Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, ωστόσο η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη. Όπως καταγράφεται και η ένταση των ανέμων δείχνει να έχει κοπάσει. Νωρίτερα, υπήρξαν αναζωπυρώσεις σε κάποια δύσβατα σημεία όμως οι συνεχείς ρίψεις νερού από εναέρια μέσα περιόρισαν τον κίνδυνο επέκτασης.

Στην περιοχή που πλήττεται από την πυρκαγιά για περισσότερες από 24ωρες επιχειρούν 230 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων, 46 οχήματα και δέκα εναέρια μέσα που θα συνεχίσουν να κάνουν ρίψεις νερού μέχρι πριν νυχτώσει.

Στην επιχείρηση συνδράμουν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το λιμενικό, οι ΟΤΑ με μηχανήματα έργου, υδροφόρες και γκρέιντερ, εθελοντές, αλλά και πολίτες που με αγροτικά αυτοκίνητα κουβαλούν βυτία νερού και ενισχύουν το έργο της πυροσβεστικής. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Νεκτάριος Παπαδάκης τόνισε πως υπάρχουν δύο μέτωπα αυτή την ώρα, το ένα πάνω από την Αγιά Φωτιά και το άλλο πάνω από τα Αχλιά.

" Σε αυτά τα μέτωπα επικεντρώνεται αυτή την ώρα η επιχείρηση και από τα εναέρια μέσα, για όση ώρα ακόμη θα μπορούν να κάνουν ρίψεις. Ευχόμαστε να εξελιχθούν όλα ομαλά. Μία κάποια αισιοδοξία μας δημιουργεί το γεγονός, ότι αυτή την ώρα βλέπουμε να έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι" σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.

Πάντως, όπως διευκρινίστηκε, όλες οι δυνάμεις θα παραμείνουν όλη τη νύχτα και θα επιχειρούν στην περιοχή.

