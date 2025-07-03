Φωτιά στην Ιεράπετρα: Οι εικόνες καταστροφής - Απομακρύνθηκαν 5.000 τουρίστες

Αποκαρδιωτικές οι εικόνες που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ιεράπετρας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να κατασβέσουν τη πύρινη λαίλαπα, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά και περιορίζοντας την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Με βάση την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Ιεράπετρα της Κρήτης, οι ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν από την Αττική, αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες, ενώ το συντονισμό τους έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εικόνες που έχουν καταγράψει περαστικοί από τη φωτιά είναι αποκαρδιωτικές με την τεράστια πυρκαγιά να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο.

🔥🚨Terrible forest fire rages in Ierapetra, Crete, Greece 🇬🇷! Evacuations ordered in 5 settlements, 36 firefighters & 2 helicopters battling blaze amid strong winds! #CreteWildfires #Ierapetra #ForestFire pic.twitter.com/G0BjZtvrkK — Facts Prime (@factsprime35) July 2, 2025

BREAKING: A massive evacuation is underway in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete, as an out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes. Authorities have ordered the area cleared for safety.pic.twitter.com/Jg0VO78WKM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 2, 2025 Στην περιοχή επιχειρούν 230 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα και ομάδα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, αλλά και 10 ελικόπτερα. Η κατάσβεση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ριπών των ανέμων που φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας διαρκώς και νέες εστίες. 🔥🚨 A large wildfire has broken out in Ierapetra on the Greek island of Crete, rapidly growing and causing serious concern in the area. 145 firefighters, 8 on-foot units and 25 vehicles are working to extinguish the fire. Messages were issued from 112 calling on the residents… pic.twitter.com/A5sxTVX5m0 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 2, 2025 🚨 BREAKING: MASSIVE FIRE FORCES EVACUATIONS IN CRETE, GREECE A wildfire near Ierapetra is threatening homes and hotels. People are fleeing. Smoke is everywhere. Crete is burning. Greece is on edge.pic.twitter.com/YASqagtYE0 — HustleBitch (@HustleBitch_) July 2, 2025 Ο Δήμος Ιεράπετρας κατέθεσε αίτημα για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκκενώθηκαν χωριά και καταλύματα Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν περιοχές με συνολικό αριθμό περίπου 1.500 κατοίκους. Οι περισσότεροι μεταφέρονται με λεωφορεία στα Μάλια και τη Χερσόνησο. Υπολογίζεται ότι 50-60 άτομα θα διανυκτερεύσουν απόψε στο κλειστό γυμναστήριο, ενώ για την προσωρινή τους φιλοξενία έχουν μεταφερθεί 60 στρώματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

