Δήμος Φαιστού: Τουριστική μαρίνα στον Κόκκινο Πύργο

Στη δημιουργία τουριστικής Μαρίνας στον Κόκκινο Πύργο, προχωρά ο Δήμος Φαιστού με σκοπό να διαμορφωθεί ένα σημαντικό έργο υποδομής που θα ενισχύσει αποφασιστικά την τοπική ανάπτυξη.

Σε πρώτο επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να νομιμοποιηθεί το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης βρίσκεται σε εξέλιξη μια μελέτη με χρηματοδότηση του προγράμματος «Α.Τρίτσης» με την οποία θα νομιμοποιηθεί η υφιστάμενη διαμόρφωση του λιμανιού που σήμερα είναι στον αέρα και παράλληλα θα χαραχθεί και η χερσαία ζώνη.

Παράλληλα όπως εξηγεί ο Δήμαρχος έχει ανατεθεί μια μελέτη για την επέκταση του μόλου στο λιμάνι που έχει διαμορφωθεί μέσα από την οποία αναμένεται να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιες φορές με την έντονη θαλασσοταραχή γίνεται προσάμμωση στο λιμάνι. Το δεύτερο ζήτημα που θα απαντήσει η μελέτη είναι με βάση τη σημερινή διαμόρφωση, πόσο κοντά μπορεί να πλησιάσει ένα τουριστικό πλοίο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο εάν υπάρχουν δυσκολίες ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένα αγκυροβόλιο για να δένουν εκεί τα δεκάδες ιστιοφόρα και τουριστικά σκάφη που διέρχονται από την περιοχή, και η τουριστική Μαρίνα αυτή να γίνει ένας πόλος έλξης και σημαντική υποδομή της τουριστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του νότου του Δήμου Φαιστού.

Για το σκοπό αυτό όπως εξηγεί ο κ. Νικολιδάκης, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού με σκοπό να διεκδικήσει χρηματοδότηση για το σύνολο των μελετών που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η σημαντική αυτή υποδομή. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος ο στόχος είναι να διαμορφωθεί με το υπουργείο ένας οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για το σημαντικό αυτό έργο και παράλληλα να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση του έργου που θα αναπτύξει σε άλλο επίπεδο την τουριστική αναβάθμιση του νότου του Ηρακλείου και θα ενισχύσει με σημαντικά έσοδα την τοπική οικονομία.

