Μαίνεται η φωτιά στην Ιεράπετρα: Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πύρινη λαίλαπα

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιεράπετρα σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά μετά την επικίνδυνη αναζωπύρωση που ξέσπασε γύρω στις 14:00 στη ζώνη των Φερμών, ενώ λίγο πριν τις 5:30 αναζωπύρωση ξέσπασε και στην περιοχή Αχλιά.

Η πυρκαγιά μαίνεται με αμείωτη ένταση εδώ και 24 ώρες, καταστρέφοντας γη και περιουσίες ενώ και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους η κατάσβεση της γίνεται ακόμα πιο δύσκολή.

Τιτάνια μάχη δίνουν περισσότεροι από 300 πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο. Τα εναέρια μέσα να συνεχίζουν τις ρίψεις νερού από αέρος ενώ εθελοντές αλλά και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών, με όποια μέσα διαθέτουν, συνδράμουν στην κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών

Με μήνυμά της μέσω του 112, σήμερα στις 2.05μμ, η Πολιτική Προστασία, καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Καθαράδες, Φερμά, Κουτσουνάρι και Κακιά Σκάλα Λασιθίου να απομακρυνθούν προς την Ιεράπετρα ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Οι συντονιστικές ομάδες της Πυροσβεστικής διέταξαν άμεσα εκκένωση του οικισμού των Φερμών, καθώς η φωτιά κινείτο εναντίον οικιστικών τμημάτων, απειλώντας περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή

Δεκτό έγινε το αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις εξής περιοχές του νομού Λασιθίου:

Τη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού

Τις Δημοτικές Κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου

Η κήρυξη ισχύει από την πρώτη ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων και θα παραμείνει σε εφαρμογή για τρεις μήνες, μέχρι την 2α Οκτωβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν έκτακτες ανάγκες.

Μέχρι στιγμής, η πύρινη λαίλαπα έχει αφήσει πίσω της καμένες αγροικίες και ζημιές σε σπίτια

Στον πρώτο απολογισμό των ζημιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη καταγράφονται μεγάλες φθορές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

