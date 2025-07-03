Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Ραφήνα: Καίγονται σπίτια, μήνυμα 112 για εκκενώσεις

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στον οικισμό Αγίας Κυριακής Ραφήνας και η οποία κατευθύνθηκε προς τα Σπάτα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν ήδη καεί τουλάχιστον δύο σπίτια στα Σπάτα, ενώ οι Πυροσβεστικές δυνάμεις προχωρούν συνεχώς σε απεγκλωβισμούς.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, η διαδικασία εκκένωσης τεσσάρων οικισμών στην περιοχή που μαίνεται η πυρκαγιά στην Αγία Κυριακή Ραφήνας- Πικερμίου, προκειμένου να μην εγκλωβιστούν κάτοικοι και κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς που βρίσκονται στον τόπο της πυρκαγιάς για να συνδράμουν στην απομάκρυνση των κατοίκων, απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα από την ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας και του Πικερμίου, εννέα πολίτες με διάφορα προβλήματα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή απομακρύνουν τους κάτοικους από τους οικισμούς Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο, Ήμερο Πεύκο και Βουνόπολη.

Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί από τις παραπάνω περιοχές περίπου 30 άτομα, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται.

Η τροχαία προχώρησε αρχικά σε διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αθήνα, όμως λίγο μετά τις 4.30 υπήρξε διακοπή και στα δύο ρεύματα. Με τη φορά των ανέμων που πνέουν στην περιοχή το μέτωπο της φωτιάς κινείται προς τα Σπάτα.

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 πήραν οι κάτοικοι στην περιοχή της Ραφήνας ύστερα από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι. Το μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους των περιοχών Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερο Πεύκο Ραφήνας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτούς και να κατευθυνθούν προς γήπεδο Αρτέμιδας.

Η φωτιά φαίνεται ακόμη και από ορισμένα σημεία στα βόρεια προάστια, όπως το Μαρούσι, ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιούργησαν προβλήματα ακόμη και στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς λόγω περιορισμένης ορατότητας έκλεισε προσωρινά ένας αεροδιάδρομος. Ως εκ τούτου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο.

