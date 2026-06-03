Πατσίδες: Αναβίωση της Κρητικής Καντάδας με τιμές σε γιατρούς και παραδοσιακό γλέντι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων αναβιώνει την Κρητική Καντάδα στα παραδοσιακά σοκάκια των Πατσίδων την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Τιμώμενος Πολιτιστικός Σύλλογος για το 2026 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία.

Φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων θα έχει την χαρά να φιλοξενήσει στην Καντάδα το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη και τον Όμιλο Παπαδόκωστα. Συμμετέχουν πλήθος Κρητών καλλιτεχνών-χορευτών και μαντιναδολόγων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων για το 2026 θα τιμήσει και εξέχουσα μέλη της Ιατρικής Κοινότητας,αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην κοινωνία!

-Σόγιας Ιωάννης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

-Μηλάκη Γεωργία Ογκολόγος-Παθολόγος

-Μπουνάκης Νικόλαος Χειρούργος Ορθοπεδικός εξεξειδικευμένος στη Ρομποτική Αρθροπλαστική MIS ισχίου και γόνατος.

-Παπαδάκης Γεώργιος Πυρηνικός Ιατρός

Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με βραστό μακαρόνια άφθονο κρασί με τραγούδι χορό και μαντινάδες!!

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