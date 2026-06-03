ΤΕΤ.03 Ιου 2026 18:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Πατσίδες: Αναβίωση της Κρητικής Καντάδας με τιμές σε γιατρούς και παραδοσιακό γλέντι
ΚΑΝΤΑΔΑ ΠΑΤΣΙΔΕΣ
clock 21:36 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων αναβιώνει την Κρητική Καντάδα στα παραδοσιακά σοκάκια των Πατσίδων την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Τιμώμενος Πολιτιστικός Σύλλογος για το 2026 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία.

Φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων θα έχει την χαρά να φιλοξενήσει στην Καντάδα το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη και τον Όμιλο Παπαδόκωστα. Συμμετέχουν πλήθος Κρητών καλλιτεχνών-χορευτών και μαντιναδολόγων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων για το 2026 θα τιμήσει και εξέχουσα μέλη της Ιατρικής Κοινότητας,αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην κοινωνία!

-Σόγιας Ιωάννης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

-Μηλάκη Γεωργία Ογκολόγος-Παθολόγος

-Μπουνάκης Νικόλαος Χειρούργος Ορθοπεδικός    εξεξειδικευμένος στη Ρομποτική Αρθροπλαστική MIS ισχίου και γόνατος.

-Παπαδάκης Γεώργιος Πυρηνικός Ιατρός

Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με βραστό  μακαρόνια άφθονο κρασί με τραγούδι χορό και μαντινάδες!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

καντάδα Πολιτιστικος Σύλλογος Πατσίδες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis