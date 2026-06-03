Κρήτη: Συνεχής η απαξίωση των Τουριστικών Σχολών ενώ η αγορά ψάχνει εξειδικευμένα στελέχη

Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού και την αυξημένη ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένα στελέχη, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) Κρήτης και Ρόδου συνεχίζονται να βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα.

Οι σπουδαστές καλούνται να διαχειριστούν ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, καθώς οι σχολές δεν παρέχουν φοιτητικές εστίες ούτε οργανωμένες δομές δωρεάν σίτισης. Σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια, το κόστος διαβίωσης γίνεται απαγορευτικό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών ποσοστών φοιτητικής διαρροής, καθώς και την αναγκαστική απόφαση πολλών σπουδαστών να εργάζονται παράλληλα για να καλύψουν τα έξοδά τους, εις βάρος των σπουδών τους.

Ένα από τα πιο σοβαρά αιτήματα των ΑΣΤΕ αφορά την επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου τους.

Αν και οι φοιτητές εισάγονται στις σχολές μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, το πτυχίο τους παραμένει καθηλωμένο στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Αυτό σημαίνει ότι εξισώνεται με τα πτυχία των ΙΕΚ.

Η συγκεκριμένη κατάταξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό: περιλαμβάνει τρία έτη θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, καθώς και εννέα μήνες υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.



Φορείς και σπουδαστές ζητούν την άμεση επανεξέταση του πλαισίου, ώστε ο τίτλος σπουδών να ανταποκρίνεται στο πραγματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν.

Η έλλειψη σταθερότητας στο πρόγραμμα σπουδών εντείνει την ανησυχία για το μέλλον των σχολών.



Τον Δεκέμβριο του 2020 αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας σπουδών σε οκτώ εξάμηνα, μια κίνηση που δημιούργησε προσδοκίες για ακαδημαϊκή αναβάθμιση. Ωστόσο, στην πράξη η αλλαγή αυτή, δεν αλλάξει την ουσιαστική βαθμίδα του πτυχίου.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τους αποφοίτους των ετών 2025 και 2026, οι οποίοι βλέπουν τον χρόνο των σπουδών τους να αυξάνεται, χωρίς όμως το πτυχίο τους να αποκτά μεγαλύτερη αξία.

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