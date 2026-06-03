Προκριματικά EURO U19: Ελλάδα - Σερβία 0-1

Στο πρώτο ημίχρονο η πρωτοβουλία των κινήσεων και η κυκλοφορία της μπάλας άλλαζε διαρκώς πλευρές και ως απόρροια δεν υπήρξαν οι μεγάλες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Στις πιο αξιοσημείωτές του πρώτου μέρους, στο 22' σε μια εξαιρετική εκδήλωση αντεπίθεσης από τους ποδοσφαιριστές του κ. Παπαδάκη, ο Κυριαζίδης μπήκε στην περιοχή από πλάγια, γύρισε την μπάλα, ο Πέτριτς έδιωξε στον άξονα της εστίας και το σουτ του Θεοχάρη κόντραρε στα σώματα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η Σερβία απείλησε με το μακρινό σουτ του Ντούρκοβιτς, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Σταμέλλου. Πέντε λεπτά αργότερα το δυνατό σουτ του Πάποβιτς από πλάγια θέσης εντός της μεγάλης περιοχής κατέληξε άουτ.

Η Ελλάδα απείλησε πρώτη και στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 47', όταν ο Μπέρδος πάτησε στην περιοχή, βρήκε τον Σιδηρόπουλο που εκτέλεσε από κοντά, όμως ο Πέτριτς έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ και στο 53' το δυνατό σουτ του Κυριαζίδη από μακριά πέρασε λίγο άουτ. Η Ελλάδα συνέχιζε να πιέζει για να προηγηθεί και στο 83' η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μπέρδου πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πέτριτς, ενώ στο 86' το σουτ του Βενέτη δεν βρήκε τον στόχο. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα η Σερβία ανέβασε την πίεσή της και τελικά δικαιώθηκε, καθώς βρήκε το γκολ της νίκης: Αρχικά στο 3ο λεπτό του επιπλέον χρόνου ο Ντουκάνοβιτς μπήκε στην περιοχή με προσωπική ενέργεια, αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της Ελλάδας και στο 6ο λεπτό ο Μίλγουντ με προσωπική ενέργεια έφτασε στη μεγάλη περιοχή της Εθνικής και ύστερα από μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του σκόραρε με δυνατό σουτ και χάρισε τη νίκη στην Σερβία.

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Σταμέλλος, Κυριαζίδης (70' Βενέτης), Βύντρα, Αβραμούλης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης (58' Κάπελλας), Γκιόκα, Μπέρδος, Αρετής (80' Σιτμαλίδης), Τουρσουνίδης (58' Ιωάννου), Σιδηρόπουλος (70' Τσιόκος).

Σερβία (Σλάνταν Νίκολιτς): Πέτριτς, Ιβάνοβιτς, Μπάουτσαλ, Μιλοβάνοβιτς, Πάποβιτς, Σάριτς (79' Μίλγουντ), Όστογιτς (79' Μίλετιτς), Ντούρκοβιτς, Ράντοβιτς (67' Ντοκάνοβιτς), Σούμποτιτς (67' Τόμοβιτς), Μιλοβάνοβιτς (59' Ίλιτς).

**Πριν από την έναρξη και των δύο αγώνων του ομίλου στην Θεσσαλονίκη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια.

**Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Καζακστάν στο Καυτανζόγλειο στάδιο.