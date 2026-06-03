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ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου θέλει να «οχυρώσει» το βόρειο Ισραήλ
νετανιαχου
clock 11:52 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, αναφερόμενος σε «εκτενή σχέδια» για την «ενίσχυση» του βόρειου Ισραήλ εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Τα σχέδια «οχύρωσης» έως και 7 χλμ. από τα σύνορα του Λιβάνου αποτελούν «μια προσθήκη στην ασφάλεια» στον «μεγάλο αγώνα που διεξάγουμε εναντίον της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επενδύει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να «αποκαταστήσει τόσο την ασφάλεια όσο και την ευημερία» στην περιοχή, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, συγκρίνοντας τα σχέδια με την κατάσταση στις νότιες περιοχές που συνορεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες, όπως είπε, τώρα απολαμβάνουν «τεράστια ευημερία».

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