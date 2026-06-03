Βόρεια Κορέα: Πήραν το Champions League Γυναικών αλλά έκλαψαν μόνο όταν είδαν τον... Κιμ

Το τρόπαιο ήταν ιστορικό, όμως η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η αντίδραση των παικτριών μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Naegohyang Women’s FC έγραψε ιστορία στο ασιατικό ποδόσφαιρο γυναικών, κατακτώντας το AFC Women’s Champions League με νίκη 1-0 απέναντι στην Tokyo Verdy Beleza. Μόνο που η στιγμή που έγινε viral δεν ήταν ακριβώς η απονομή, ούτε το γκολ, ούτε καν η κούπα.

Ήταν η αντίδραση των παικτριών όταν συνάντησαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Εκεί που η χαρά για το τρόπαιο έμοιαζε συγκρατημένη και παράδοξα«πειθαρχημένη», η εικόνα του ηγέτη της Βόρειας Κορέας προκάλεσε ένα ξέσπασμα που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η κούπα, τα δάκρυα και η εικόνα που έγινε viral

Οι παίκτριες της Naegohyang είχαν μόλις πετύχει μια τεράστια διάκριση. Κέρδισαν στον τελικό την ιαπωνική Tokyo Verdy Beleza, σε μια διοργάνωση που έχει ιδιαίτερο βάρος για το γυναικείο ποδόσφαιρο της Ασίας. Η νίκη ήρθε με 1-0 και έδωσε στη βορειοκορεάτικη ομάδα έναν τίτλο που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού.

Στα πλάνα της απονομής, όμως, η εικόνα δεν θύμιζε τις συνηθισμένες εκρήξεις χαράς που βλέπουμε μετά από έναν μεγάλο τελικό. Οι αθλήτριες πανηγύρισαν, σήκωσαν το τρόπαιο, χαμογέλασαν, αλλά όλα έδειχναν κάπως μετρημένα. Σαν να υπήρχε ένας αόρατος κανόνας ακόμη και στη χαρά.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν οι παίκτριες βρέθηκαν μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τότε η εικόνα άλλαξε εντελώς. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνονται να κλαίνε, να του δίνουν το χέρι, να τον περικυκλώνουν, να χοροπηδούν και να πανηγυρίζουν με ένταση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δείξει λίγα λεπτά νωρίτερα για την ίδια την κατάκτηση του τροπαίου.

Η σκηνή προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια διεθνώς, όχι μόνο για την αθλητική επιτυχία της ομάδας, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στη Βόρεια Κορέα η σχέση των αθλητών με την πολιτική εξουσία. Για πολλούς, τα δάκρυα δεν έμοιαζαν να ανήκουν στην κούπα. Έμοιαζαν να ανήκουν στη συνάντηση με τον ηγέτη.

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