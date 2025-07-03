Σκηνές... Χόλιγουντ στις Αρχάνες: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για επικίνδυνους ελιγμούς και φασαρία!

Άλλη μια αστυνομική επιχείρηση που θύμιζε σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο γραφικό χωριό των Αρχανών, προκαλώντας την έκπληξη αλλά και την ανακούφιση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Σύμφωνα με αναφορές αναγνωστών στο ekriti.gr το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει και υλοποιεί με αρκετά μεγάλη συχνότητα, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών.

Στόχος των επιχειρήσεων είναι το «κυνηγητό» σε μηχανάκια και αγροτικά με "πειραγμένες" εξατμίσεις που προκαλούν αφόρητο θόρυβο, αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, προκαλούν επικίνδυνους ελιγμούς και άλλες παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που θέτουν σε άμεση απειλή τη σωματική ακεραιότητα πεζών και μικρών παιδιών στην πλατεία.

Το Σκηνικό της Επιχείρησης ήταν σαν από ταινία

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, χθες βράδυ, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου έστησε μία ακόμα οργανωμένη επιχείρηση στην κεντρική πλατεία του χωριού: Η επιχειρήση περιλάμβανε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, αστυνομικούς με πολιτικά, περιπολικά με φάρους και γερανούς της τροχαίας να απομακρύνουν θορυβώδη οχήματα.

Χαρακτηριστικά, κάποια χρονική στιγμή, το βράδυ της Τετάρτης, κι ενώ επικρατούσε μία ευχάριστη ηρεμία στην πλατεία των Αρχανών, εμφανίζεται – όπως γίνεται συνήθως – ένας οδηγός με ένα αυτοκίνητο έχοντας τη μουσική στη διαπασών, διαθέτοντας ηχοσύστημα subwoofer, διαταράσσοντας την ησυχία των θαμώνων των καταστημάτων της πλατείας.

Τότε, δύο αστυνομικοί με πολιτικά βγήκαν στη μέση του δρόμου και ακινητοποίησαν το όχημα. Ακολούθησε σωματικός έλεγχος στον οδηγό και μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασε περιπολικό και γερανός της Τροχαίας Ηρακλείου.

Το αυτοκίνητο φορτώθηκε από τον γερανό, ενώ το σκηνικό απέσπασε το χειροκρότημα των θαμώνων της πλατείας, που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με σχόλια όπως «επιτέλους!» και «να το κάνετε κάθε βράδυ».

Οι χθεσινοβραδινές σκηνές που εκτυλίχθηκαν από τις Αρχάνες μπορεί να θύμισαν ταινία δράσης, όμως για τους κατοίκους ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό: μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η δημόσια ασφάλεια είναι υπόθεση όλων — και ότι οι αρχές είναι παρούσες.

Στοχευμένες Δράσεις για την Πρόληψη

Το ekriti.gr επικοινώνησε με Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τους οποίους ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αντίθετα, εντάσσονται σε ευρύτερο σχέδιο πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, σε μια περίοδο που η παραβατικότητα σε τουριστικούς και ημιαστικούς προορισμούς παρουσιάζει έξαρση.

Οι συνεχείς αυτές επιχειρήσεις δείχνουν την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες.

