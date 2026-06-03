Πενθήμερη επίσκεψη του ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου και της ΠΔΕ Κρήτης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κύπρου

Πενθήμερη επίσκεψη παρακολούθησης εργασίας, job shadowing, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κύπρου πραγματοποίησε, από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026, το ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Academy “CLIMADEMY” της ΠΔΕ Κρήτης.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο κ. Κωνσταντίνος Τρικάλης, Προϊστάμενος του ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, η κα Βιολέττα Παπαδάκη, βιολόγος και μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου, καθώς και οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί της ΠΔΕ Κρήτης κα Μαρία Βελημβασάκη και κα Άννα Μακράκη.

Η επίσκεψη οργανώθηκε με στόχο την ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, τη γνωριμία με το εθνικό δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην Κρήτη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη της Κύπρου (ΕΠΑΑ), υπό την καθοδήγηση της Προϊσταμένης της Μονάδας, Δρ Αραβέλλας Ζαχαρίου, Ανώτερης Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού.

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Την πρώτη ημέρα, τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Μονάδας ΕΠΑΑ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ενημερώθηκαν για το έργο, τις προτεραιότητες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη λειτουργία των επτά Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ακολούθησε επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρασινίζω το Σχολείο μου — Πρασινίζω τη Γειτονιά μου», με δράσεις μαθητών για τη δημιουργία πράσινων χώρων και τη βελτίωση του σχολικού τοπίου.

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Τις επόμενες ημέρες η αποστολή επισκέφθηκε το ΚΠΕ Αθαλάσσας, όπου παρακολούθησε προγράμματα για την ηλιακή ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το οικοσύστημα του Πεδιαίου ποταμού, καθώς και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην εντός των τειχών Λευκωσία με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο παρακολούθησε πρόγραμμα για το θαλάσσιο περιβάλλον, τα παράκτια οικοσυστήματα, τα μικροπλαστικά και τη βιοποικιλότητα. Στο ΚΠΕ Πεδουλά, στην ορεινή περιοχή του Τροόδους, συμμετείχε σε βιωματικές δραστηριότητες στο δασικό οικοσύστημα και σε καθοδηγούμενο μονοπάτι της φύσης. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο ΚΠΕ Ακρωτηρίου, με δράσεις στην παραλία και στα γύρω οικοσυστήματα, με έμφαση στα παράκτια και υγροτοπικά οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική διατήρηση.

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Η εμπειρία αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής μάθησης και ενίσχυσης της συνεργασίας Κρήτης και Κύπρου στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ Καρτσωνάκη για την ευκαιρία συμμετοχής μας στην επίσκεψη αυτή, καθώς και τη Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου για την ουσιαστική ενημέρωση και υποστήριξη, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της Κρήτης. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στην ομάδα της Μονάδας ΕΠΑΑ κκ Μάριο Αντωνίου, Χαρά Τριταίου και Κλειώ Χατζησίμου και στους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ της Κύπρου κκ Κυριάκο Κεφάλα, Άννα Σεργίου, Ηροδότου Γιόλα, Έλενα Σοφοκλέους, Βασίλη Παπασταύρου, Παρτακίδου Σιμόνη, Νικόλα Παπανικόλα, για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και τη γενναιόδωρη διάθεση της εμπειρίας τους.

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