Χερσόνησος: Στον Εισαγγελέα το θέμα με τους ναυαγοσώστες - Γιατί δεν καλύφθηκαν οι παραλίες

Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου μετέβη σήμερα ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καταθέτοντας πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του δήμου. Ο δήμαρχος ενημέρωσε τις δικαστικές αρχές για το αδιέξοδο που έχει προκύψει, καθώς, παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού για την πρόσληψη ναυαγοσωστών, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ανάδοχος, με αποτέλεσμα οι παραλίες να παραμένουν χωρίς προβλεπόμενη κάλυψη στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική Αρχή, ο δήμαρχος προσκόμισε όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού και των ενεργειών που έχουν γίνει, ενώ φέρεται να ενημέρωσε τον Εισαγγελέα για τα πρακτικά και διοικητικά αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Ο ίδιος εμφανίζεται διατεθιμένος μάλιστα να απευθυνεί και στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου προκειμένου να βρεθεί μία λύση.

Την ίδια ώρα, πηγές από τονΔήμο Χερσονήσου αναφέρουν ότι, σε περίπτωση που υπάρξει άμεσα ενδιαφερόμενος ανάδοχος, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ανάγκη νέου διαγωνισμού, καθώς η προηγούμενη διαδικασία έχει κηρυχθεί άγονη. Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς αφορά την ασφάλεια χιλιάδων λουομένων που ήδη κατακλύζουν τις παραλίες του δήμου, ενόψει και της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Παρέμβαση για το θέμα έκανε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυαγοσωστών Ηρακλείου, Γιάννης Σταμαθιουδάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι μονοδιάστατο και δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στον Δήμο Χερσονήσου.

Όπως ανέφερε, ο δήμος προχώρησε σε έναν «ελπιδοφόρο» διαγωνισμό, αυξάνοντας τους ναυαγοσωστικούς πύργους από 18 σε 36, γεγονός που οδήγησε και σε σημαντική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος αγγίζει – όπως είπε – το ένα εκατομμύριο ευρώ, πιθανόν τον μεγαλύτερο στη χώρα στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι η στελέχωση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτούνται περίπου 55 ναυαγοσώστες για την πλήρη κάλυψη των 36 πύργων, αριθμός που, όπως σημείωσε, δύσκολα μπορεί να εξασφαλιστεί στην πράξη.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την απόφαση αύξησης των ναυαγοσωστικών πύργων, θέτοντας ζήτημα βιωσιμότητας και επάρκειας προσωπικού για την κάλυψη ενός τόσο εκτεταμένου δικτύου. Το ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης παραμένει ανοιχτό, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξεύρεση λύσης πριν από την κορύφωση της τουριστικής σεζόν.

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