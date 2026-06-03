Χανιά: Ολοκληρώθηκε με  επιτυχία το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για Βέλγους σπουδαστές κομμωτικής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλοξενία σπουδαστών από το cvo Encora του Βελγίου στα Χανιά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Για 15 ημέρες οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του κλάδου αποκτώντας πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες και γνωρίζοντας από κοντά την ελληνική κομμωτική τέχνη και κουλτούρα

Η δράση οργανώθηκε και συντονίστηκε από την πρόεδρο του Σωματείου κ. Ελένη Σεργάκη που φρόντισε για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών διασφαλίζοντας την ομαλή και νόμιμη υλοποίηση του προγράμματος.



Το Σωματείο συνεχίζει να στηρίζει δράσεις εξωστρέφειας και διεθνείς συνεργασίες αναβαθμίζοντας τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου και προβάλλοντας τα Χανιά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

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