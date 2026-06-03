Σάο Πάολο: Τον έβγαλαν από το μετρό, επειδή ήταν μεθυσμένος και έσπασε τα τζάμια του βαγονιού με τα ίδια του τα χέρια

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου στον σταθμό «Paraíso» της Γραμμής 1 του μετρό στο νότιο τμήμα του Σάο Πάολο, όταν ένας άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε συρμό, προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στους επιβάτες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας ήταν μεθυσμένος και φέρεται να δημιούργησε αρχικά ένταση μέσα στο βαγόνι, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από άλλους επιβάτες για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν στην αποβάθρα, έσπασε με μανία τα τζάμια του συρμού με τα ίδια του τα χέρια, προκαλώντας πανικό και προσωρινή διακοπή των δρομολογίων.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις αρχές ασφαλείας του μετρό, οι οποίες επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν, οδηγώντας τον στη συνέχεια στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

@jovempannews Um vídeo registrado na tarde deste sábado (30) mostra o momento em que um homem quebra os vidros de um trem da Linha 1-Azul do Metrô na estação Paraíso, zona sul de São Paulo. De acordo com a companhia, o passageiro apresentava sinais de embriaguez, causava incômodos dentro do vagão e foi retirado da composição por outros usuários. Já na plataforma, ele desferiu socos contra a estrutura, destruindo os vidros de uma porta e de uma janela. Agentes de segurança metroviários foram acionados, contiveram o suspeito em flagrante e o encaminharam para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom). 🎥 Reprodução: @SPSobreTrilhos (ig) | @Spsobre trilhos (fb) | @Saopaulosobretrilhos (yt) | @SPSobreTrilhos (tk) | @SPSobreTrilhos (x) | | @myhoodbr 🔗 Leia a matéria completa em: jovempan.com.br 📺 Confira na JP News #JovemPanNews #SãoPaulo #Metrô #Paraíso ♬ original sound - Jovem Pan News

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