Ηράκλειο: Βίντεο από τροχαίο που σοκάρει στο κέντρο - Τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε
τροχαιο σρο κέντρο
clock 21:20 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα που προκαλεί σοκ σηνμειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο του Ηρακλείου επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού με έναν δικυκλιστή να τραυματίζεται και έναν οδηγό αυτοκινήτου να αναζητείται από την Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών όταν ο διανομέας σταμάτησε σε διάβασα πεζών προκειμένου να επιτρέψει σε μία γυναίκα να περάσει.

τροχαιο σρο κέντρο

Μόλις σταμάτησε, ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε τον δικυκλιστή και τον πέταξε αρκετά μέτρα μακριά.

Ο οδηγός αντί να σταματήσει και να βοηθήσει τον διανομέα, έσπευσε να εξαφανιστεί και πλέον αναζητείται από την Αστυνομία για να συλληφθεί.

τροχαιο σρο κέντρο

Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο ΠΑΓΝΗ.

Όλο το σκηνικό έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο ανέβασε ο συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη, Γιάννης Λιονάκης:

Κέντρο Ηρακλείου Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ Παράσυρση Αστυνομία
