Ηράκλειο: Οδηγός παρέσυρε δικυκλιστή - Εγκατέλειψε τον τραυματία και το όχημα του
clock 19:49 | 03/07/2025
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις ο οδηγός συνειδητοποίησε τι έχει συμβεί, αντί να καλέσει για βοήθεια εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου και εξαφανίστηκε.

Άμεσα κινητοποίηθηκε το ΕΚΑΒ όπου έφτασε στο σημείο με ασθενοφόρο με πλήρωμα του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματισμένο δικυκλιστή και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στο 40 με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

