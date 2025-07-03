Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά: Προφυλακιστέα 4 μέλη - Εισήγαγαν παράνομα πυρομαχικά από Αλβανία

Ενώπιων του εισαγγελέα Χανίων βρέθηκαν νωρίς το πρωί, σήμερα, Πέμπτη (3/7) οι πέντε συλληφθέντες, καθώς και ακόμη ένα άτομο που κατηγορείται για την υπόθεση διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών στην Κρήτη, προκειμένου να απολογηθούν.

Τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Μετά από έρευνα αποκαλύφθηκε πως από τον Απρίλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή πυρομαχικών σε περιοχές της Κρήτης.

