Κέλλας: Κανένα ρουσφέτι – Έχω να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον 1,5 χρόνο
clock 09:54 | 04/07/2025
Για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, και συγκεκριμένα για συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρονται να κάνουν αναφορά στον ίδιο.

«Δεν έχω πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον 1,5 χρόνο» σημειώνει στην ΕΡΤ ο Χρήστος Κέλλας και ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται θέμα παραίτησης.

«Πιθανότατα δεν αναφέρεται σε μένα (…) Δέκα χρόνια που ήμουν βουλευτής δεν έχω πάει ούτε μπουκαλάκι σε κανέναν πουθενά. Τα περί ρουσφετιών τα λένε τρίτοι.(…) Δεν ζήτησα ρουσφέτι από το ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζει ο Χρήστος Κέλλας.

Οπεκεπε Χρήστος Κέλλας
