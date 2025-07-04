Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια - Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς
συμπλοκή
clock 09:07 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αγρια συμπλοκή σημειώθηκε αργά χθες στο βράδυ (3/7) στο κέντρο των Χανίων, στην οδό Σκαλίδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις νεαροί Αιγύπτιοι ηλικίας 25, 25 και 26 ετών, άρχισαν να μαλώνουν, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και βγήκαν τα μαχαίρια

Οι νεαροί συνεπλάκησαν και τραυματίστηκαν. Διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά συνελήφθησαν.

Ιεράπετρα - πυρκαγιά: Η πρώτη εικόνα της καταστροφής και τα σενάρια περί εμπρησμού

Ιεράπετρα: Σε ύφεση ο πύρινος εφιάλτης - Φόβοι για αναζωπυρώσεις (βίντεο)

Νέα βάρκα με μετανάστες στην Γαύδο

Χανιά Αιγύπτιοι Συμπλοκή Μαχαίρια
