Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια - Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς

Αγρια συμπλοκή σημειώθηκε αργά χθες στο βράδυ (3/7) στο κέντρο των Χανίων, στην οδό Σκαλίδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις νεαροί Αιγύπτιοι ηλικίας 25, 25 και 26 ετών, άρχισαν να μαλώνουν, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και βγήκαν τα μαχαίρια.

Οι νεαροί συνεπλάκησαν και τραυματίστηκαν. Διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά συνελήφθησαν.

