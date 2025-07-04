Νέα βάρκα με μετανάστες στην Γαύδο
μετανάστες
clock 08:41 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία νέα βάρκα στην οποία επέβαιναν μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα νωρίς το πρωί στα ανοικτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην βάρκα επέβαιναν περίπου 45 άτομα τα οποία εντόπισε σκάφος της Frontex.

Στη συνέχεια το σκάφος τους συνόδευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Καραβέ από όπου θα αναχωρήσουν για την Κρήτη αφού πρώτα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης. 

 

Μεταναστες Γαυδος Λιμενικό Σώμα
