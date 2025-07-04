Νέοι «κόφτες» στα φάρμακα έως το τέλος του χρόνου – Τα σχέδια του Υπ. Υγείας

Νέους «κόφτες» στα φάρμακα και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση προτίθεται να εφαρμόσει μέχρι το τέλος του χρόνου ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist, άμεσα θα ενεργοποιηθεί ένα νέο φίλτρο στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο θα επιφέρει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης ακόμη και κατά 300 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα φίλτρο που θα συνδέει το spc των φαρμάκων με το ICD 10, ώστε να διαπιστώνεται εάν ένα φάρμακο έρχεται σε αντίθεση με κάποιο άλλο που λαμβάνεται. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα μπορούν να το λάβουν οι ασθενείς καθώς θα απορρίπτεται από το σύστημα.

Όπως αναφέρει το ethnos.gr στόχος είναι να εφαρμοστεί το μέτρο εντός του 2025, ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια και να δοθούν σε νέες καινοτόμες θεραπείες όπως είπε ο υπουργός υγείας.

Ταυτόχρονα όμως θα μειωθούν και οι υποχρεωτικές επιστροφές, το γνωστό και ως clawback που είναι αναγκασμένες να πληρώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες με την υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Ένα στρεβλό σύστημα που δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην αλυσίδα διακίνησης των θεραπειών, με τον κίνδυνο πολλά νέα φάρμακα είτε να μην εισάγονται καθόλου στη χώρα μας, είτε ακόμα και να αποσύρονται.

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας θα εφαρμόσει στο σύστημα και νέα πρωτόκολλα συνταγογράφησης τα οποία αναμένεται να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευση της κυβέρνησης για δραστική μείωση του clawback.

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης άλλωστε προκαλεί πονοκεφάλους στην ηγεσία του υπουργείου υγείας, αφού μια πιθανή αύξηση δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα σε όλο τον κλάδο του φαρμάκου. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε νέα Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να συμφωνούνται μέτρα που θα περιορίσουν την αύξησή της.

Ταυτόχρονα έχει δοθεί εντολή στον ΕΟΠΥΥ να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραβατικές συμπεριφορές που κοστίζουν στο σύστημα υγείας πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμιστεί ότι πρόσφατα είχαν εντοπιστεί κυκλώματα που λυμαίνονταν τον ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις σε βάρος των ασφαλισμένων..

