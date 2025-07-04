Ηράκλειο: Έβγαλε 3.700 ευρώ και τα έδωσε σε άγνωστο στον δρόμο!
clock 09:33 | 04/07/2025
Μία ακόμα απάτη σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα, αυτή την φορά, μία 69χρονη γυναίκα.

Η 69χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο άνδρα ο οποίος παρίστανε τον λογιστή και την ενημέρωσε ότι δικαιούται επιστροφή 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ.

Κατ' όπιν οδηγιών που της έδωσε, η 69χρονη πήγε σε ΑΤΜ και έκανε ανάληψη 3.700 ευρώ.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ένας άλλο άγνωστος άνδρας, συνεργάτης του υποτιθέμενου λογιστή, στον οποίο η γυναίκα έδωσε τα χρήματα που είχε σηκώσει!

Όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη έσπευσε να το καταγγείλει στην Αστυνομία αλλά ήταν ήδη αργά. 

 

