ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σημεία και τέρατα» – Μια πτέρυγα μάχης που «έγινε» αγρός και άλλες απίστευτες ιστορίες

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αττική που δηλώνονταν ως… καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις, εργοτάξια του Δημοσίου που παρουσιάζονταν ως χωράφια με βιομηχανική ντομάτα, προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA για τις οποίες δίνονταν αγροτικές επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ… Οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα σε σχέση το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Με χαρακτηριστική την περίπτωση της Κρήτης, όπου το 2024 δηλώθηκε για επιδότηση ο εξωφρενικός αριθμός των 7.812.923 αιγοπροβάτων, καθημερινά αποκαλύπτονται ασύλληπτες λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος που απομυζούσε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Μία από τις πιο κραυγαλέες είναι αυτή που αποκάλυψε χθες ο λαρισαίος αγρότης Κώστας Μητροδήμος, σύμφωνα με τον οποίο το 2019 εμφανίστηκε να «νοικιάζονται» από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, 2.630 δέντρα ελιές, σε έκταση 600 στρεμμάτων. Ο αγρότης – ο οποίος συνόδευσε τη δημόσια καταγγελία του με σχετικά έγγραφα – υποστήριξε ότι η επιδότηση που δινόταν για τα ανύπαρκτα ελαιόδεντρα ήταν περίπου 120.000 ευρώ τον χρόνο από το 2019 έως το 2023.

Η αίσθηση ατιμωρησίας που φαίνεται ότι διακατείχε το κύκλωμα αποδεικνύεται περίτρανα και από μία ακόμη περίπτωση που έγινε χθες γνωστή.

Ο πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος ανέφερε ότι το 2021 με κατεπείγουσα επιστολή του είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι στη Λίμνη Κάρλα «2.500 στρέμματα του Δημοσίου, τα οποία ήταν προκαθορισμένα ως εργοτάξιο για τα έργα της λίμνης Κάρλας, δηλαδή υπήρχαν μηχανήματα, γίνονταν εργασίες για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της Ευρώπης, κόστους 200 εκατ. ευρώ, κάποιοι άσχετοι τύποι από το Λαγκαδά, πέντε, είχα παραθέσει στην επιστολή μου και τα αρχικά των ονομάτων τους, έχουν δηλώσει αυτές τις εκτάσεις και επιδοτούνται από το 2017».

Εκπληξη προκαλούν, επίσης, οι καταγγελίες για τη βιολογική μελισσοκομία, όπου εμφανίζεται παράλογα μεγάλος αριθμός αιτήσεων για επιδότηση – ύψους 170 εκατ. ευρώ όταν ο προϋπολογισμός φτάνει τα 18,9 εκατ. ευρώ – αλλά και μία ακόμη ιστορία που ερευνάται στην Κρήτη, σύμφωνα με την οποία Ιερά Μονή «νοίκιαζε» σε συγγενικά πρόσωπα μοναχών εκτάσεις του Δικτύου NATURA ως βοσκοτόπια για να λαμβάνει επιχορηγήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και όλα αυτά αποτελούν, όπως φαίνεται, μόνο την αρχή των αποκαλύψεων.

«Εχω ραντεβού με τον Βορίδη»

Απευθείας επαφές με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλείται ότι έχει ελεγχόμενος στην υπόθεση, σε συνομιλία του με τοπικό παράγοντα στο Ηράκλειο Κρήτης, με ρόλο και στη Αυτοδιοίκηση, όπως προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ε.Χ.: Είναι εκτός της πληρωμής;

Γ.Ξ.: Ναι όξω αφού είναι δεσμευμένο ΑΦΜ.

Ε.Χ.: Ο Ζερβός με τον Βοϊδάκη τον π…

Γ.Ξ.: Λόγω Βορίδη μού το ‘κανε.

Ε.Χ.: Αυτό έχει τώρα μια εξήγηση.

Γ.Ξ.: Λόγω Βορίδη θα τα ‘χα. Και να ξέρεις ότι εάν δεν κατέβαινε ο Βορίδης να βαφτίσει της Ελένης το κοπέλι και να του τον εβγάζουνε στον αέρα να τον τελειώσουν. Με τον Φανούρη με τις δικογραφίες θα το τελειώσουν.

ΕΜ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ: Ναι, ναι ήταν στη φυλακή.

Γ.Ξ.: Τη Δευτέρα έχω ραντεβού στην Αθήνα με Βορίδη. Εμιλήσαμε λίγο και τηλεφωνικά, αλλά με κωδικούς. Του λέω ρε ότι έχεις βγάλ’ το στον αέρα να πάει να γ… Τι έγινε, χ… η φοράδα στ’ αλώνι για μια έδρα του Αυγενάκη, να την πάρει. Να πάει με τη Λατινοπούλου να την πάρει. Να κατέβει ανεξάρτητος να την πάρει.

{MES}«Δεν ζει χωρίς ρουσφέτια…»{MES}

Σε άλλη συνομιλία πρώην επιτελικών στελεχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συζήτηση επικεντρώνεται σε «ρουσφέτια» που ζητούσε αρμόδιος υφυπουργός.

Γ.Σ: Ο Κ… τι ήθελε;

Κ.Μ.: Κάτι ρουσφετάκια…

Γ.Σ.: Ο,τι να ‘ναι, ρε μ…

Κ.Μ.: (Γέλια).

Γ.Σ.: Δεν μπορεί λέει χωρίς αυτά, δεν ζει χωρίς αυτά…

Κ.Μ.: Ε, μου έφερε λέει τα κρασιά ο υπουργός, είναι για όλους…

πηγή: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κέλλας: Κανένα ρουσφέτι – Έχω να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον 1,5 χρόνο

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά για το email Σημανδράκου και τα «κόκκινα» ΑΦΜ

Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη με Γεωργιάδη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ