Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά για το email Σημανδράκου και τα «κόκκινα» ΑΦΜ

Λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψη της «Κ» για το email του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκου, για τα «κόκκινα» ΑΦΜ και την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο ΠΑΣΟΚ μιλάνε για ένα μαιλ και δημιουργούν εντυπώσεις. Πρόκειται δηλαδή για γνωστή τακτική της αντιπολίτευσης. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Εδώ είμαστε να απαντάμε στην αντιπολίτευση».

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Ευ. Σημανδράκου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Υπήρχε μία ξεκάθαρη διαφωνία μεταξύ του υπουργού και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν συνιστά ποινική ευθύνη. Μία από τις διαστάσεις ήταν και η ανάγκη για την πληρωμή των δικαιούχων».

Μάλιστα, σημείωσε: «Εκλήθη το Μαξίμου να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεν πληρώθηκαν τα «κόκκινα» ΑΦΜ και στη συνέχεια, γιατί δεν υπήρχε ζήτημα ανασχηματισμού, για να συνεχίσει να λειτουργήσει ο Οργανισμός, ζήτησε την απομάκρυνση του Σημανδράκου.

Καμία έστω και υπόνοια ευθύνης δεν υπάρχει από αυτή τη συμπεριφορά. Η αποκάλυψη της Καθημερινής φωτίζει την απόφαση του πρωθυπουργού να καθαρίσει το τοπίο. Ευτυχώς που γίνονται τέτοιες αποκαλύψεις. Το Μέγαρο Μαξίμου συναίνεσε στο μπλοκάρισμα των «κόκκινων» email».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

