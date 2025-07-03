Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη με Γεωργιάδη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια από τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις στη Βουλή, είχαν την Πέμπτη (3/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού πέραν από τις σφοδρές προσωπικές αιχμές του ενός προς τον άλλον, εκτοξεύτηκε εκ μέρους του υπουργού Υγείας η κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ καθοδηγείται από “υψηλό προστάτη”, που καθορίζει την πολιτική του.

Προηγουμένως ο Νίκος Ανδρουλάκης, προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη βασισμένη στην δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέα και έκανε λόγο για “σκάνδαλο, οικονομικό, θεσμικό, πολιτικό και ηθικό, που φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσωπικά” και ανέφερε ότι “πληγώνει την αξιοπρέπεια της ελληνικής υπαίθρου, την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και καταρρακώνει κάθε έννοια διαφάνειας στο κράτος”.

Προσέθεσε ότι αν μειωθούν οι επιδοτήσεις της χώρας θα τιμωρηθούν χιλιάδες αγρότες που δεν έφταιξαν σε τίποτα ενώ κινδυνεύει να μειωθεί η αγροτική παραγωγή, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα φορτώσει στον ελληνικό λαό το επόμενο μνημόνιο για τον πρωτογενή τομέα.

Απέναντι στην κοινή παραδοχή ότι πρόκειται για διαχρονικό σκάνδαλο, ο Νίκος Ανδρουλάκης “ένιψε τας χείρας του” αφού ισχυρίστηκε ότι “διαχρονικές είναι μόνο οι σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με τη γαλάζια συμμορία που έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις”.

Όμως ο ισχυρισμός του ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα που να πλήρωσε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για αγροτική απάτη, ήταν που πυροδότησε την έντονη απάντηση εκ μέρους του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έδωσε τα στοιχεία για τα πρόστιμα που πλήρωσε η χώρα επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ. Επίσης η ευθεία αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς εκείνον “άναψε τα αίματα” ακόμη περισσότερο.

«Μας λέτε, κ. Γεωργιάδη, ότι εμείς από την ανατολική Κρήτη οφείλαμε να γνωρίζουμε το σκάνδαλο, ενώ οι άλλοι από τη δυτική Κρήτη δεν ήξεραν τίποτα. Εμείς το αναδείξαμε το σκάνδαλο. Από το 2020 καταθέσαμε ερωτήσεις. Εγώ προσωπικά το έθεσα πριν μπούμε σε εποπτεία. Μάγοι ήμασταν και τα ξέραμε; Όχι. Είπαμε ότι έπρεπε κάτι να γίνει γιατί έρχεται όλεθρος. Η απάντηση του Αυγενάκη τότε ήταν ότι είχα μια περίεργη εμμονή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αφού ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι “δεν έχουμε πάθει όλοι αλτσχάιμερ” για να μην θυμόμαστε τί έγινε στη χώρα και ιδίως με την υπόθεση του καλαμποκιού “τί έγινε με τις κλαδικές” υπενθύμισε ότι την περίοδο που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, γι αυτή και μόνον την απάτη επιβλήθηκε από την ΕΕ πρόστιμο 862 εκατ. ευρώ.

“Το θράσος έχει και όρια” είπε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος διερωτήθηκε αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιστεύει στα σοβαρά ότι ένας άνθρωπος “ακούει ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει για διαφθορά και δεν πέφτει κάτω από τα γέλια;”

«Ο συμπαθέστατος συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χνάρης, που είναι από τα Ζωνιανά, δεν είχε καταλάβει τίποτα;», συνέχισε με αποτέλεσμα να σηκωθεί από το έδρανό του ο βουλευτής και να χαρακτηρίζει “ψεύτη” τον υπουργό. “Μην έρχεστε εδώ και παριστάνετε τις αθώες περιστερές. Αυτό ξεπερνάει κάθε όριο θράσους;” απάντησε εκ νέου ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος κάλεσε τον θιγόμενο βουλευτή να απαντήσει “τί ψέμα είπε;” και τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι πιο προσεκτικός όταν αναφέρεται στους βουλευτές της ΝΔ.

«Έβγαινε κάθε βράδυ στο κανάλι του Καρατζαφέρη και έλεγε τη ΝΔ το πιο διεφθαρμένο κόμμα. Και για μια καρεκλίτσα τα πήρε όλα πίσω. Ο Γεωργιάδης λέει τώρα ότι ο λαός γελάει μαζί μου και όχι με τον Τζίμι Τζαμπ της ΝΔ», παρενέβη ξανά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συνέχισε λέγοντας ότι “Τέτοια δικογραφία δεν έχει ξανάρθει στη Βουλή. Μιλά για εγκληματική οργάνωση υποψήφιων βουλευτών, κουμπάρων του κ. Μητσοτάκη. Διαβάζουμε διαλόγους να λένε “με έβαλε ο Αυγενάκης”, “ο φίλος του ΛΕΥΤΕΡΗ”, “όσο είναι ο Μάκης στο Μαξίμου μην φοβάσαι τίποτα”, “πήρα τον Γρηγόρη να με πάει στον Πιτσιλή”. Ποιον Γρηγόρη εννοεί; Τον Γρηγόρη Μικρογεύματα;».

«Εγώ πήγα στη ΝΔ στο πρώτο μνημόνιο, όταν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν το ψήφισαν», ανταπάντησε ο υπουργός Υγείας και αναφέρθηκε στο επίμαχο θέμα των υποκλοπών και απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη διερωτήθηκε αν είναι τώρα καλές οι υποκλοπές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. “Εμένα μου κάνει σαν να θέλετε πάλι να δώσετε εξετάσεις σε κάποιον υψηλό προστάτη που δεν συμπαθεί τον Γρηγόρη. Είναι ο ίδιος προστάτης που σας παρέσυρε να πείτε όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια και έρχεστε εδώ να πουλήσετε εξυπνάδες», “έριξε” … το υπονοούμενο ο κ. Γεωργιάδης προκαλώντας νέα παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι “Έμεινα στο ΠΑΣΟΚ γιατί νόμιζα ότι έχει αδικηθεί και το πιστεύω και σήμερα. Τι μας λέει ο Γεωργιάδης σήμερα; Ότι είναι πονηρός γιατί πηδά σαν τον πόντικα από καράβι σε καράβι και καταφέρνει να είναι ακόμα στη Βουλή» ανταπάντησε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Λέτε εμένα πόντικα. Και τα λέτε αυτά ενώ δίπλα σας έχετε την κυρία Θρασκιά που την κάνατε μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε δηλαδή δίπλα σας έναν πόντικα, κ. Ανδρουλάκη. Όμως για τον υψηλό σας προστάτη δεν είπατε τίποτα» είπε με τη σειρά του ο κ. Γεωργιάδης ολοκληρώνοντας την σφοδρή κόντρα των δύο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποχωρεί επιδεικτικά από την αίθουσα της Ολομέλειας.

