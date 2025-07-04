Λασίθι - Μείωση ορίων οικισμών: Κινδυνεύουν περιουσίες σε Ελούντα, Κριτσά, Παχειά Άμμο, Παλαιόκαστρο και αλλού

Μεγάλα προβλήματα σε οικισμούς Δήμων και του Νομού Λασιθίου με χιλιάδες ιδιοκτήτες να κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους θα επιφέρει και η νέα ρύθμιση που κατατέθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην Βουλή η κυβέρνηση για να αμβλύνει τα προβλήματα που δημιούργησε το προεδρικό διάταγμα για τη μείωση των ορίων των οικισμών

Η ρύθμιση προβλέπει δύο νέα πολεοδομικά εργαλεία. Το πρώτο, η Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού, αφορά κοινότητες με πληθυσμό έως 700 κατοίκους, που αποτελούν την πολύ μεγάλη πλειοψηφία, και διασφαλίζει τη δυνατότητα δόμησης έως τα σημερινά όρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώνονται πολεοδομικά όλα τα χωριά της επικράτειας και συνολικά περίπου το 93% των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Λασίθι Μιχάλης Χωραφάς ανέφερε ότι με βάση τη νέα ρύθμιση οι οικισμοί με πάνω από 700 κατοίκους σε όλο το νομό που θα μειωθούν τα όριά τους είναι 12 και συγκεκριμένα: Στο Δήμο Αγίου Νικολάου 3 οικισμοί και ειδικότερα Ελούντα, Κριτσά, Σίσι. Στο Δήμο Ιεράπετρας 5 οικισμοί και ειδικότερα Παχειά Άμμος, Σταυροχώρι, Γρά Λυγιά, Κεντρί, Βαινιά. Στο Δήμο Σητείας 4 οικισμοί και συγκεκριμένα Πισκοκέφαλο, Πεύκη, Παλαίκαστρο, Ζάκρος.

Στη δεύτερη ζώνη που αφορά τους οικισμούς με πληθυσμό 701 - 2000 κατοίκους, άρτια θα θεωρούνται τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας από 2.000 τ.μ. έως 4.000 τ.μ. και πρόσωπο ελάχιστου μήκους 15 μ. σε κοινόχρηστη οδό.

Σε χωριά μέχρι και 700 κατοίκους δεν μειώνονται τα όρια όμως υπάρχουν και εκεί περιορισμοί. Συγκεκριμένα άρτια θα θεωρούνται τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας από 500 τ.μ. έως 2.000 τ.μ. και πρόσωπο ελάχιστου μήκους 10 μ. σε κοινόχρηστη οδό.

Διαβάστε επίσης:

Πιλότος στο Ράδιο Κρήτη: 200 μέτρα από τη θάλασσα σε λιόφυτο ξεκίνησε η φωτιά στα Φέρμα - Με φλόγιστρο έκαναν εργασίες;

Κρήτη: Νέος συναγερμός για μεγάλη φωτιά - Ηχησε το 112