Κρήτη: Νέος συναγερμός για μεγάλη φωτιά - Ηχησε το 112
clock 11:14 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή στον Αγριλέ, του Δήμου Καντάνου Σελίνου στο νομό Χανίων. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, βρίσκεται κοντά σε οικιστική ζώνη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ εστάλη και μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για τους κατοίκους να βρίσονται σε ετοιμότητα:

Στην περιοχή έσπευσαν 39 πυροσβέστες με 13 οχήματα και σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα.

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά Χανιά
