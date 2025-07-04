Κρήτη: Νέος συναγερμός για μεγάλη φωτιά - Ηχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή στον Αγριλέ, του Δήμου Καντάνου Σελίνου στο νομό Χανίων. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, βρίσκεται κοντά σε οικιστική ζώνη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ εστάλη και μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για τους κατοίκους να βρίσονται σε ετοιμότητα:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγριλές της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025

Στην περιοχή έσπευσαν 39 πυροσβέστες με 13 οχήματα και σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλές Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2025