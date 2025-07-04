Πιλότος στο Ράδιο Κρήτη: 200 μέτρα από τη θάλασσα σε λιόφυτο ξεκίνησε η φωτιά στα Φέρμα - Με φλόγιστρο έκαναν εργασίες;

Πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται για τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα στα Φέρμα της Ιεράπετρας και κινητοποίησε τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής καθώς και 9 πυροσβεστικά ελικόπτερα από αέρος που έδωσαν μάχη για να τη σβήσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Η φωτιά στο αρχικό της στάδιο εντοπίστηκε από αεροπλάνο της Αερολέσχης Ηρακλείου που πραγματοποιούσε πτήση περιπολίας. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη ο πρόεδρος της Αερολέσχης Ηρακλείου Χάρης Καρουζάκης που ήταν και ο πιλότος που εντόπισε τη φωτιά μαζί με τον Παντελή Κρουσταλλάκη, περιέγραψε τα πρώτα λεπτά από τη στιγμή που είδε τον καπνό και ειδοποίησε τις αρχές.

Όπως είπε ο κ. Καρουζάκης πετώντας κατά μήκος των νότιων ακτών της Κρήτης και ειδικότερα πάνω από τη Βιάννο περίπου στις 16:30 δεν φαινόταν οι καπνοί ενώ έβλεπε μπροστά του πολλά χιλιόμετρα λόγω τους ύψους που πετούσε το αεροσκάφος. Τους καπνούς τους εντόπισε όταν το αεροπλάνο βρισκόταν πάνω από την Ιεράπετρα. Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε ότι σε αυτό το διάστημα των ολίγων λεπτών ξέσπασε η πυρκαγιά. Έχοντας πλήρη εικόνα πλέον του σημείου που ξέσπασε η φωτιά ο κ. Καρουζάκης ανέφερε ότι ξεκίνησε από λιόφυτο 200 μέτρα από παραλία των Φερμών. Αμέσως όπως είπε ενημέρωσε το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και εκείνο με τη σειρά του την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ ο έμπειρος πιλότος ενημέρωσε και το 112. Ο κ. Καρουζάκης εκτίμησε ότι η φωτιά που ξεκίνησε από σχετικά υπήνεμο σημείο μέσα στον ελαιώνα θα μπορούσε σχετικά εύκολα να σβήσει αλλά το ελικόπτερο από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε ήθελε 45 λεπτά να φτάσει ενώ οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν για τη γρήγορη επέκτασή της.

Ο εντοπισμός της φωτιάς 200 μέτρα από την παραλία μέσα στο λιόφυτο σύμφωνα με τη μαρτυρία του ο κ. Καρουζάκη ενισχύει την πληροφορία που μετέφερε επίσης νωρίτερα στην ίδια εκπομπή του Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης ότι οι φήμες που κυκλοφορούν είναι ότι κάποιο άτομο προσπαθούσε να πραγματοποιήσει συγκόλληση σε πλαστικούς σωλήνες άρδευσης χρησιμοποιώντας φλόγιστρο ενώ μέσω 8 μποφώρ ανέμους κάτι που απαγορεύεται. Στη συνέχεια μπορεί να εξαφανίστηκε, αλλά το τμήμα εγκλημάτων εμπρησμού της πυροσβεστικής που ήρθε από την Αθήνα διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει από που ξεκίνησε η φωτιά.

Ιεράπετρα - πυρκαγιά: Η πρώτη εικόνα της καταστροφής και τα σενάρια περί εμπρησμού

Κρήτη: Τον ακολούθησε μέχρι το γυμναστήριο και τον θώπευσε - Τρόμος για ανήλικο