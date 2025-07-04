Κρήτη: Ομόφωνα ένοχος ο 63χρονος καθηγητής για ασέλγεια σε έξι μαθήτριες

Ομόφωνα ένοχο όπως και πρωτόδικα έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον 63χρονο Χανιώτη καθηγητή για την ασέλγεια σε 6 μαθήτριες, ακολουθώντας την σχετική εισαγγελική πρόταση.

Η δίκη συνεχίζεται με τους δικηγόρους υπεράσπισης να ζητούν τρια ελλαφρυντικά του πρώτερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει να απορριφθούν όλα.

“Δεν ζήτησε ούτε μία φορά συγνώμη. Αρνείται όλες τις πράξεις εκτός από την επαφή με δύο μαθήτριες μετά την ενηλικίωσή τους ξέροντας ότι αυτο αν και κοινωνικά μεμπτό δεν είναι ποινικά κολάσιμο” ανέφερε.

Νωρίτερα το πρωί στην πρότασή της, πρότεινε την ενοχή του καθηγητή για το σύνολο της κατηγορίας, για όλες τις πράξεις και για τις 6 μαθήτριες – παθούσες, όπως και πρωτόδικα. Στις τέσσερις περιπτώσεις οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος και στις δύο σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος, κατάφερνε να εισχωρεί στο μυαλό τους και να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους» ενώ σχετικά με τα μηνύματα που προσκομίστηκαν, διαπίστωσε ότι «επικoινωνούσε μαζί τους συνέχεια για άσχετους λόγους με την εκπαίδευση τους».

Η απολογία του

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, την Τετάρτη στην απολογία του, ο καθηγητής εμφανίστηκε αμετανόητος, επιρρίπτοντας ευθύνες στις κοπέλες για το γεγονός ότι έχει βρεθεί κατηγορούμενος ενώ αμφισβήτησε και τη γνησιότητα των μηνυμάτων, λέγοντας πως οι παθούσες έχουν παραποιήσει ημερομηνίες.

Πηγή: zarpanews.gr

