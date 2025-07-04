Ιεράπετρα: Ασφαλής και έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

Ύστερα από συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (4/7) στην Ιεράπετρα, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και εκπροσώπων από τον κλάδο του τουρισμού, ανακοινώνεται ότι η πρόσφατη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και δεν υφίσταται ενεργό μέτωπο.

Τονίζεται ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες ενήργησαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής του, δεν υπήρξε απειλή για ανθρώπινες ζωές. Επίσης, ενημερώνουμε ότι όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες έχουν αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία και η προσβασιμότητα στην περιοχή έχει αποκατασταθεί.

Οι τουριστικές μονάδες και οι τοπικές επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά και είναι έτοιμες να υποδεχτούν εκ νέου τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων όσων απομακρύνθηκαν προληπτικά. Οι καιρικές συνθήκες, με εξασθενημένους ανέμους, λειτουργούν υποστηρικτικά, ενώ η διακριτική παρουσία της Πυροσβεστικής υφίσταται για προληπτικούς λόγους.

Δήμος Ηρακλείου: Με το... σταγονόμετρο οι ποσότητες νερού από το φράγμα Αποσελέμη

Λασίθι - Μείωση ορίων οικισμών: Κινδυνεύουν περιουσίες σε Ελούντα, Κριτσά, Παχειά Άμμο, Παλαιόκαστρο και αλλού

Ηράκλειο: Το χρονικό της παράσυρσης στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού - Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός