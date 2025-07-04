Πυρκαγιές: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ιεράπετρα και Αγριλέ

Σε ύφεση βρίσκονται οι φωτιές στην ανατολική Ιεράπετρα αλλά και στον Αγριλέ, του Δήμου Καντάνου Σελίνου στο νομό Χανίων. Ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι εκεί και μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντηλάκι.

Το έργο της κατάσβεσης στη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλιά, δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα στην περιοχή. Μέχρι αργά χθες το βράδυ, υπήρχε ανησυχία στις περιοχές γύρω από τα Φέρμα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και αρκετά καπνογόνα σημεία, από τα οποία ξεκινούν μικρές ή και μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Καντάνου και Σελίνου, αλλά με πολύ καλύτερη εικόνα και υπό έλεγχο, ύστερα από την έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικων δυνάμεων. Οι φλόγες ξεπήδησαν και γρήγορα επεκτάθηκαν από αγροτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Αγριλέ και το χωριό Ροδοβάνι.

Στη δράση και το αποτέλεσμα των ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, συνέβαλε το γεγονός ότι δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 18 οχήματα με 30 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούνται ρίψεις. Ο οικισμός δεν απειλείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δήμος Ηρακλείου: Με το... σταγονόμετρο οι ποσότητες νερού από το φράγμα Αποσελέμη

Λασίθι - Μείωση ορίων οικισμών: Κινδυνεύουν περιουσίες σε Ελούντα, Κριτσά, Παχειά Άμμο, Παλαιόκαστρο και αλλού