Δήμος Ηρακλείου: Με το... σταγονόμετρο οι ποσότητες νερού από το φράγμα Αποσελέμη

Εντείνεται η αγωνία στο Δήμο Ηρακλείου σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης που αυξάνονται στην πόλη, ενώ την ίδια ώρα το φράγμα Αποσελέμη εξακολουθεί να δίνει περιορισμένες ποσότητες νερού.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και το Ηράκλειο εξακολουθεί να παίρνει από το φράγμα Αποσελέμη μόλις 300 κυβικά νερού καθώς για τεχνικούς λόγους δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής εφικτό, να αυξηθεί η ποσότητα.

Όπως είναι γνωστό η αναβλητικότητα που υπάρχει για την αύξηση της ποσότητας του νερού που παίρνει το Ηράκλειο εξακολουθεί εδώ και δύο μήνες.

Μέσα στο διάστημα αυτό δίδονται συνεχώς νέες διαβεβαιώσεις από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ότι θα δοθούν μεγαλύτερες ποσότητες στο Ηράκλειο οι οποίες δεν τηρούνται με αποτέλεσμα να δίδονται συνεχώς νέες παρατάσεις.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει νευρικότητα στη ΔΕΥΑΗ, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Γιώργο Βουρεξάκη, σήμερα το Ηράκλειο παίρνει λιγότερα 4.000 κυβικά νερού τη μέρα σε σχέση με πέρυσι.

Ο ίδιος τονίζει ότι οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες, και σημειώνει ότι μέχρι σήμερα υπάρχει μια σχετική ισορροπία στη δύσκολη διαχείριση του νερού, αφενός επειδή ο κόσμος έχει δείξει αυτοσυγκράτηση αντιλαμβανόμενος τα προβλήματα που υπάρχει με τη λειψυδρία, και αφετέρου δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής πολύ μεγάλοι καύσωνες που θα κορύφωναν τις πιέσεις ζήτησης του νερού.

Ωστόσο όπως εξηγεί ο κ. Βουρεξάκης έχουμε μπροστά μας δύο καλοκαιρινούς μήνες και ασφαλώς την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, που θα κλιμακώσει τις πιέσεις, διότι η ζήτηση του νερού αυξάνεται συνεχώς.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ τονίζει ότι είναι στις προθέσεις του την ερχόμενη εβδομάδα να έρθει σε επαφή με τη διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στην οποία θα θέσει τα προβλήματα που υπάρχουν και θα ζητήσει εξηγήσεις για την αναβλητικότητα που καταγράφεται σε σχέση με την αύξηση των ποσοτήτων του νερού που έρχονται στο Ηράκλειο από το φράγμα Αποσελέμη που έχει μεγάλο κόστος για την πόλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

