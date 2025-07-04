Ηράκλειο: Νόμιζε ότι ήταν ο σύντροφός του και άρχισε τις ερωτικές περιπτύξεις!

Απίστευτο συμβάν καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο της Σταλίδας του Δήμου Χερσονήσου με έναν νεασρό άνδρα να... μπερδεύει, όπως υποστήριξε έναν άγνωστο άνδρα με τον σύντροφό του.

Πρωταγωνιστής ένας 23χροος Πορτογάλος ο οποίος ζει και εργάζεται στην περιοχή.

Όντας σε κατάσταση μέθης, μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου μέσα σε αυτό κοιμόταν ένας 22χρονος Γερμανός με την σύντροφό του.

Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι νεαρός Πορτογάλος, τράβηξε το σκέπασμα του κρεβατιού και προχώρησε σε πεολειχία στον νεαρό Γερμανό!

Ο Γερμανός από την πλευρά του όταν αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, έβαλε τις φωνές και ενημέρωσε την Αστυνομία η οποία και συνέλαβε τον δράστη για το αδίκημα του βιασμού.

Ο 23χρονος από την Πορτογαλία ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι μπέρδεψε τον σύντροφό του με τον Γερμανό.

