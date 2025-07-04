Κρήτη: Καλύτερη η εικόνα από τη νέα μεγάλη πυρκαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά, αλλά με πολύ καλύτερη εικόνα και υπό έλεγχο, ύστερα από την έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικων δυνάμεων. Οι φλόγες ξεπήδησαν και γρήγορα επεκτάθηκαν από αγροτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Αγριλέ και το χωριό Ροδοβάνι.

Στη δράση και το αποτέλεσμα των ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, συνέβαλε το γεγονός ότι δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 18 οχήματα με 30 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούνται ρίψεις.

Ο οικισμός δεν απειλείται.

