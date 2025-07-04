ΠΕΜ.09 Απρ 2026 22:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Καλύτερη η εικόνα από τη νέα μεγάλη πυρκαγιά
clock 12:32 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά, αλλά με πολύ καλύτερη εικόνα και υπό έλεγχο, ύστερα από την έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικων δυνάμεων. Οι φλόγες ξεπήδησαν και γρήγορα επεκτάθηκαν από αγροτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Αγριλέ και το χωριό Ροδοβάνι.

Στη δράση και το αποτέλεσμα των ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, συνέβαλε το γεγονός ότι δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 18 οχήματα με 30 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούνται ρίψεις.

Ο οικισμός δεν απειλείται.

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis