Ηράκλειο: Το χρονικό της παράσυρσης στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού - Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός

Συνελήφθη σήμερα το πρωί (04/07) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου ανήλικος Παλαιστίνιος οδηγός του αυτοκινήτου που χθες αργά το απόγευμα παρέσυρε και εγκατέλειψε δικυκλιστή. Το συμβάν έγινε στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Καλοκαιρινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε βάρος του ανηλίκου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικών βλαβών σε οδηγό δίκυκλης μοτοσυκλέτας και εγκατάλειψη θύματος τροχαίου

ατυχήματος. Επιπλέον συνελήφθη και 36χρονη αλλοδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Πως συνέβη το τροχαίο:

Ο ασυνείδητος οδηγός του ΙΧ, οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω στον δικυκλιστή, ο οποίος βρισκόταν σταματημένος για να δώσει προτεραιότητα σε περαστικό που μάλιστα διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Ο ανήλικος τραυμάτισε τον οδηγό της μηχανής ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ακόμα δύο σταθμευμένα οχήματα (δίκυκλη μοτοσυκλέτα και αμάξι).

Ο αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και άφησε αβοήθητο τον τραυματία.

Από την αστυνομική προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και κατόπιν αναζητήσεων

εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

