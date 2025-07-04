Γαλλία: Απίστευτη ταλαιπωρία για 300.000 επιβάτες -Απεργούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Το 40% των πτήσεων ακυρώθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια του Παρισιού την Παρασκευή με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τα σχέδιά τους στην κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου λόγω της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Γαλλίας που ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι αναταραχές άρχισαν να πλήττουν τα αεροδρόμια σε όλη τη Γαλλία την Πέμπτη και εντάθηκαν την Παρασκευή. Η Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 40% των πτήσεων την Παρασκευή στα αεροδρόμια Charles de Gaulle, Orly και Beauvais που εξυπηρετούν το Παρίσι, τις μισές πτήσεις στη Νίκαια και το 30% των πτήσεων στη Μασσαλία, τη Λυών και ορισμένες άλλες πόλεις.

Παρά τις ακυρώσεις, η Αρχή προειδοποίησε σε δήλωσή της ότι «αναταραχές και μεγάλες καθυστερήσεις είναι αναμενόμενες σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια».

French air traffic controllers went on strike on Thursday, leading to cancellation of hundreds of flights, leaving tens of thousands of passengers in the lurch at the start of the summer season — one of the busiest times of the year for travel.https://t.co/TlTqqkbYgE pic.twitter.com/TsoIugpCM3 — DW News (@dwnews) July 4, 2025

Η Airlines for Europe, ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας ακυρώθηκαν 1.500 πτήσεις, επηρεάζοντας 300.000 επιβάτες και προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

Η Ryanair ήταν μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που ανακοίνωσαν εκτεταμένες αναταραχές, αναφέροντας σε δήλωσή της ότι ακύρωσε περισσότερες από 400 πτήσεις, επηρεάζοντας 70.000 επιβάτες. Η εταιρεία ανέφερε ότι η απεργία επηρεάζει όλες τις πτήσεις της στον γαλλικό εναέριο χώρο, καθώς και την κυκλοφορία προς και από τα γαλλικά αεροδρόμια, και προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμορφώσει τους κανόνες της εναέριας κυκλοφορίας.

Ένα από τα δύο συνδικάτα που ηγούνται της απεργίας, το UNSA-ICNA, ανέφερε σε δήλωσή του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των αεροπορικών μετακινήσεων και ότι ο πληθωρισμός μειώνει τους μισθούς. Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται επίσης για τα νέα μέτρα μεταρρύθμισης που αποσκοπούν στην αυστηρότερη παρακολούθηση της εργασίας τους, τα οποία προκλήθηκαν από μια παρ' ολίγον σύγκρουση στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Philippe Tabarot, χαρακτήρισε τις απαιτήσεις των συνδικάτων και την απόφασή τους να προχωρήσουν σε απεργία ακριβώς την περίοδο που τα γαλλικά σχολεία κλείνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές και πολλές οικογένειες φεύγουν για διακοπές, «απαράδεκτες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

