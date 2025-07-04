Στο Ηράκλειο ο Υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας - Θα βρεθεί στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο Καστελίου

Το Ηράκλειο επισκέπτεται αύριο, Σάββατο 5 Ιουλίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο υπουργός συνοδευόμενος από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και της Γενικής Γραμματέας Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα, θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, στις 10:00 π.μ.

Το κλιμάκιο θα επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών και θα ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης του έργου.

